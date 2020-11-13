Нижний Тагил получил кислородные концетраторы для «красной зоны»

Нижний Тагил получил кислородные концетраторы для «красной зоны»

Сегодня, 15:11ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Нижний Тагил передали партию оборудования для «красной зоны», сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Кислородные концетраторы получили 12 больниц региона. 64 аппарата уже поставили в горбольницу № 1 Нижнего Тагила, медицинский центр «Бонум» и другие медучреждения Свердловской области.

По словам медицинской сестры МКМЦ «Бонум» Натальи Шекуновой, все концентраторы кислорода уже используются в «красной зоне». Она считает такую помощь своевременной, потому что обеспечение больницы кислородом в условия пандемии COVID-19 — это один из ключевых факторов, который позволяет добиться положительных результатов при лечении пациентов.

Стоимость оборудования составила более четырех миллионов рублей, аппараты могут быть подключены к наркозным аппаратам ИВЛ.

Напомним, горбольница № 1 в Нижнем Тагиле получила три новых аппарата ИВЛ, также один аппарат был направлен в больницу Качканара.

Stories:
Нижний Тагил
Related news:
оборудованиеНижний Тагилкоронавирус
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Врио главного редактора: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы