Нижний Тагил получил кислородные концетраторы для «красной зоны»

По словам медицинской сестры МКМЦ «Бонум» Натальи Шекуновой, все концентраторы кислорода уже используются в «красной зоне». Она считает такую помощь своевременной, потому что обеспечение больницы кислородом в условия пандемии COVID-19 — это один из ключевых факторов, который позволяет добиться положительных результатов при лечении пациентов.