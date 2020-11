Нижний Тагил получил кислородные концетраторы для «красной зоны»

В Нижний Тагил передали партию оборудования для «красной зоны», сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Кислородные концетраторы получили 12 больниц региона. 64 аппарата уже поставили в горбольницу № 1 Нижнего Тагила, медицинский центр «Бонум» и другие медучреждения Свердловской области. По словам медицинской сестры МКМЦ «Бонум» Натальи Шекуновой, все концентраторы кислорода уже используются в «красной зоне». Она считает такую помощь своевременной, потому что обеспечение больницы кислородом в условия пандемии COVID-19 — это один из ключевых факторов, который позволяет добиться положительных результатов при лечении пациентов. Стоимость оборудования составила более четырех миллионов рублей, аппараты могут быть подключены к наркозным аппаратам ИВЛ. Напомним, горбольница № 1 в Нижнем Тагиле получила три новых аппарата ИВЛ, также один аппарат был направлен в больницу Качканара. Горбольница № 1 в Нижнем Тагиле получила три новых аппарата ИВЛ

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter