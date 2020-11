Новый полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провели первую рабочую встречу, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Отдельное внимание во время переговоров было уделено теме борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции и развитию системы здравоохранения. Дополнительно Евгений Куйвашев и Владимир Якушев обсудили вопросы развития региона в социально-экономическом ключе и затронули тему реализации нацпроектов. Напомним, на прошлой неделе президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке полпреда Николая Цуканова, а на его место назначил министра строительство и ЖКХ Владимира Якушева. Новый полпред УрФО Якушев рассказал о своих планах на новом посту

