«Попросил пострелять»: свидетель раскрыл подробности убийства 8-летнего тагильчанина

«Попросил пострелять»: свидетель раскрыл подробности убийства 8-летнего тагильчанина

Сегодня, 17:42ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В областном суде продолжают идти слушания по делу стрелка из Нижнего Тагила Александра Борисова, которого обвиняют в убийстве из винтовки восьмилетнего Егора Коркунова.

В ходе слушаний стала известна новая деталь: выстрел совершил не обвиняемый мужчина, а четырнадцатилетний подросток, которому Борисов дал винтовку. Подробности того дня раскрыл один из свидетелей, который лично присутствовал во время совершения выстрела.

По словам Андрея Габдрахманова, подросток заметил оружие, когда компания подъехала к магазину и открыла машину, чтобы выпустить собаку. После чего подросток «попросил пострелять».

Борисов разрешил, но сказал: «По стеклам не стрелять». Подросток подошел к мусорному контейнеру, достал три жестяные банки из-под пива и поставил на скамейку. Мы стали стрелять по банкам втроем. Заряжал Борисов. Детей с места стрельбы не было видно и слышно,цитирует Е1 слова свидетеля.

Как рассказал Габдрахманов, спиртное никто не распивал, каждый стрелял самостоятельно, без чьего-либо контроля.

При приближении машин стрельбу прекращали, ствол подымали вверх. Потом к нам подбежал парень и закричал: «Что вы делаете?!»,прокомментировал мужчина.

По его словам, когда Борисов узнал, что пуля попала в ребенка, то побежал на место происшествия и попытался оказать первую помощь.

Напомним, 4 августа 2019 года в поселке под Нижним Тагилом Борисов вместе с компанией друзей стрелял по баночкам из пневматического оружия. Одна пуля попала в голову восьмилетнего Егора. Мальчик пробыл несколько месяцев в коме и в результате скончался, не приходя в сознание.

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