«Попросил пострелять»: свидетель раскрыл подробности убийства 8-летнего тагильчанина

Борисов разрешил, но сказал: «По стеклам не стрелять». Подросток подошел к мусорному контейнеру, достал три жестяные банки из-под пива и поставил на скамейку. Мы стали стрелять по банкам втроем. Заряжал Борисов. Детей с места стрельбы не было видно и слышно,цитирует Е1 слова свидетеля.