Путин наградил начальника полиции Нижнего Тагила государственной наградой

Путин наградил начальника полиции Нижнего Тагила государственной наградой

Сегодня, 08:33ОбществоPhoto: МУ МВД России «Нижнетагильское»
Начальник Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» полковник Ибрагим Абдулкадыров удостоился государственной награды, а также медали «За безупречную службу в МВД».

Указом президента Российской Федерации Владимира Путина Абдулкадыров удостоен государственной награды «За отличие в охране общественного порядка». Такой медалью награждают сотрудников правоохранительных органов за смелость и отвагу, за высокие показатели в службе.

В этом году нижнетагильский гарнизон полиции провел более 500 мероприятий по обеспечению охраны общественного порядка и безопасности населения, при этом было задействовано более 4,5 тысячи сотрудников полиции.

Напомним, в сентябре Путин посмертно наградил госинспектора по охране животного мира в Свердловской области Андрея Киргинцева Орденом Мужества. Он был убит браконьером при несении службы.

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