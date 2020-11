Путин наградил начальника полиции Нижнего Тагила государственной наградой

Начальник Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» полковник Ибрагим Абдулкадыров удостоился государственной награды, а также медали «За безупречную службу в МВД».

Указом президента Российской Федерации Владимира Путина Абдулкадыров удостоен государственной награды «За отличие в охране общественного порядка». Такой медалью награждают сотрудников правоохранительных органов за смелость и отвагу, за высокие показатели в службе. В этом году нижнетагильский гарнизон полиции провел более 500 мероприятий по обеспечению охраны общественного порядка и безопасности населения, при этом было задействовано более 4,5 тысячи сотрудников полиции. Напомним, в сентябре Путин посмертно наградил госинспектора по охране животного мира в Свердловской области Андрея Киргинцева Орденом Мужества. Он был убит браконьером при несении службы. Владимир Путин наградил убитого браконьером свердловского егеря Орденом Мужества

