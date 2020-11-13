Росстандарт начнет проверять работу заправок в режиме «тайного покупателя»

Росстандарт начнет проверять работу заправок в режиме «тайного покупателя»

Сегодня, 19:15ОбществоPhoto: wikimedia.org
Заместитель главы Росстандарта Алексей Кулешов рассказал, что его ведомство начнет проверять работу автомобильных заправочных станций (АЗС) в режиме «тайного покупателя».

Специалисты станут без предупреждения приходить и оценивать качество топлива. Об этом информирует NEWS.ru.

«Тайные покупатели» будут проверять и количество горючего, реально заливаемого в бензобак машины.

На данный момент владельцев АЗС заранее предупреждают о проверке. У бизнесменов есть время подготовиться, и скрыть нарушения.

Первые контрольные закупки топлива в режиме «тайного покупателя» стартуют в Российской Федерации с первого июля 2021 года. Именно тогда вступит в силу принятый ранее закон о государственном контроле и надзоре. В середине следующего лета у Росстандарта появится возможность проводить подобные проверки, сказал Кулешов.

Эксперт признался, что сегодня специалисты ведомства находят нарушения на 9% проверяемых АЗС. В 2015 году некачественное горючее выявляли на каждой пятой автозаправке. Чаще всего некондиционным оказывается дизель, чем бензин.

«По бензину в меньшей степени нарушают, порядка 3% организаций показывают нарушения. А если мы говорим про дизель, то где-то 10–15% АЗС реализуют фальсифицированную продукцию», — подытожил замглавы Росстандарта.

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