Росстандарт начнет проверять работу заправок в режиме «тайного покупателя»

Специалисты станут без предупреждения приходить и оценивать качество топлива. Об этом информирует NEWS.ru.
«Тайные покупатели» будут проверять и количество горючего, реально заливаемого в бензобак машины.
На данный момент владельцев АЗС заранее предупреждают о проверке. У бизнесменов есть время подготовиться, и скрыть нарушения.
Первые контрольные закупки топлива в режиме «тайного покупателя» стартуют в Российской Федерации с первого июля 2021 года. Именно тогда вступит в силу принятый ранее закон о государственном контроле и надзоре. В середине следующего лета у Росстандарта появится возможность проводить подобные проверки, сказал Кулешов.
Эксперт признался, что сегодня специалисты ведомства находят нарушения на 9% проверяемых АЗС. В 2015 году некачественное горючее выявляли на каждой пятой автозаправке. Чаще всего некондиционным оказывается дизель, чем бензин.
«По бензину в меньшей степени нарушают, порядка 3% организаций показывают нарушения. А если мы говорим про дизель, то где-то 10–15% АЗС реализуют фальсифицированную продукцию», — подытожил замглавы Росстандарта.