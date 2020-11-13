Росстандарт начнет проверять работу заправок в режиме «тайного покупателя»

Первые контрольные закупки топлива в режиме «тайного покупателя» стартуют в Российской Федерации с первого июля 2021 года. Именно тогда вступит в силу принятый ранее закон о государственном контроле и надзоре. В середине следующего лета у Росстандарта появится возможность проводить подобные проверки, сказал Кулешов.