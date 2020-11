Футболист «Манчестер Сити» Серхио Агуэро вернется в общую группу на следующей неделе.

Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на Daily Mail. Напомним, 32-летний форвард восстанавливается от травмы сухожилия, полученного в матче с «Вест Хэмом» (1:1) 24 октября. В текущем сезоне нападающий отыграл во всех турнирах три матча и забил один гол. Добавим, что 21 ноября «горожане» примут на домашней арене «Тоттенхэм».

