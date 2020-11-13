По словам Кирилла, в блогинг они с братом попали совершенно случайно. Еще в школе они хотели стать бизнесменами и продавали товары из Китая или занимались инвестированием. После братья задумались о блогерстве и попытались раскрутиться в Instagram, но в какой-то момент поняли, что для этого нужны большие вложения. Тогда Кирилл и Артем вспомнили про TikTok, который тогда еще только набирал популярность. Они сняли и выложили несколько роликов, набрав за первые сутки восемь тысяч подписчиков. Сейчас на близнецов подписаны около девяти миллионов человек. Их публикации набирают от 300 до 600 тысяч просмотров.