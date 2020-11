Еще год назад TikTok считался чем-то несерьезным, а сегодня китайский видеохостинг уже становится площадкой для заработка денег наряду с другими популярными соцсетями. Как уральцы разбогатели в TikTok и почему короткие видео превращаются в «жвачку для мозгов», разбиралось TagilCity.ru.

Миллионы за смешные видео TikTok появился всего два года назад в Китае, но за это время он успел набрать более 18 миллионов российских пользователей. Соцсеть привлекает своими короткими роликами, которые, в основном, содержат развлекательный посыл — танцы, лайфхаки, челленжи. Из-за возможности редактировать видео прямо в приложении TikTok поначалу набрал популярность у подростков, а затем и у некоторых взрослых людей. Привлекая все больше пользователей, TikTok стал не только развлечением, но и местом для заработка. 23-летние братья Артем и Кирилл Верзаковы заработали 1,5 миллиона за год, создавая в TikTok музыкальные пародии на популярные мультфильмы. Летом этого года блогеры попали в два рейтинга Forbes — «Новые медиа» и «Самые богатые тиктокеры России». По словам Кирилла, в блогинг они с братом попали совершенно случайно. Еще в школе они хотели стать бизнесменами и продавали товары из Китая или занимались инвестированием. После братья задумались о блогерстве и попытались раскрутиться в Instagram, но в какой-то момент поняли, что для этого нужны большие вложения. Тогда Кирилл и Артем вспомнили про TikTok, который тогда еще только набирал популярность. Они сняли и выложили несколько роликов, набрав за первые сутки восемь тысяч подписчиков. Сейчас на близнецов подписаны около девяти миллионов человек. Их публикации набирают от 300 до 600 тысяч просмотров. Но мы никогда не стремились к этому. А вот мечта попасть в Forbes в качестве предпринимателей была всегда, еще со школы. Душа всегда лежала к саморазвитию, бизнесу, созданию множественных источников пассивного дохода, принесению пользы людям,рассказывает Кирилл. Еще одна популярная блогер из Алапаевска Юля Тако попала в TikTok благодаря детям. По ее словам, видя то, как дочки ежедневно смотрят ролики в интернете, она захотела, чтобы они смотрели и на нее. Первые видео Юли были юмористические. После она выбрала себе нетипичный образ — «баба-слесарь», и начала снимать про свою работу, семейное обучение детей и делиться разными лайфхаками. Сейчас Юля снимает видео про путешествия в автодоме. Почему именно TikTok? Потому что для YouTube очень сложно монтировать, для инстаграма тоже нужен достаточно качественный монтаж, а TikTok такая площадка, в которой можно снимать, тут же редактировать и ролики загружать. Мне это очень понравилось и показалось самым простым вариантом,рассказывает Юля. На канал Юли подписано 1,5 миллиона человек, в среднем ее видео набирают от 100 до 400 тысяч просмотров. Зарабатывать на TikTok девушка начала на четвертом месяце блогерства. В декабре 2019 года она получила 98 тысяч рублей, благодаря проектам, рекламе, донатам и бонусам от TikTok. Бездумное «залипалово» и жвачка для мозгов Однако у радужной перспективы стать популярным блогером и зарабатывать на этом крупные суммы есть и другая сторона медали. У TikTok, например, по сравнению с тем же YouTube, довольно слабая модерация, и содержание выкладываемых роликов практически не проверяется. Так как основная аудитория соцсети — подростки и дети, не всегда способные самостоятельно фильтровать посыл контента, бездумный просмотр роликов может привести к беде. Этим летом в Нижнем Тагиле 9-летний мальчик, насмотревшись видео в TikTok, решил повторить феерический, во всех смыслах этого слова, трюк — поджечь бензин, который льется из канистры. Однако автор ролика в конце потушил огонь огнетушителем, а вот мальчику позаботиться о своей безопасности в голову не пришло. В результате ребенок получил ожоги обеих голеней и бедра второй и третьей степени. Бездумный просмотр роликов может принести не только физический вред. Короткие «залипательные» видео без какой-либо смысловой нагрузки в какой-то момент превращаются в жвачку для мозгов. Изначальный стандарт TikTok — это дуралейство, то есть ролик не должен нести в себе какое-либо содержательное послание. Поэтому пользователи выкладывают, по сути, разную ерунду. Все это превращается в жвачку для мозгов — посмотрел, хихикнул и дальше листаешь бесконечную ленту,поделился мнением с TagilCity.ru эксперт в области интернета и социальных сетей Михаил Королев. Photo: pixabay.com Оградить или научить? По мнению детских психологов, популярность TikTok среди детей растет из-за того, что современному ребенку зачастую не хватает непосредственности. Вся их жизнь расписана поминутно — школа, кружки, секции, домашнее задание и сон. В этом расписании не остается личного пространства, получается, что ребенок физически и психически почти никогда не бывает один. Свобода нужна ребенку так же, как и взрослому. Он должен научиться понимать себя и других, формулировать цели и искать методы их достижения, утверждать свой статус. Поэтому дети нередко «убегают» в соцсети, где можно делать глупости и быть самим собой. В этом смысле TikTok становится идеальной площадкой для детского самоутверждения,считает детский психолог Анна Попова. Схожим мнением поделилась с Tagilcity.ru руководитель общественной организации «Нижнетагильский городской родительский комитет» Анна Межова: Сам TikTok меня очень удивил юным возрастом подписчиков и откровенностью. Мальчики переодеваются в девочек, и такой образ несут в жизни потом, девочки наоборот. Обыгрывают какие-то ситуации из жизни, много дурачатся, поют. Проводят какие-то флешмобы. Там подростки раскрывают себя, свои желания и мечты, это их жизнь онлайн. А в офлайне? В живую? Неприметные, как правило закомплексованные, зажатые, не умеющие вести диалоги, отстаивать свою позицию, с низким уровнем образования. Вот как только открывают онлайн и высказываются. Ширма. И все-таки тревога родителей по поводу того, что делает их ребенок в TikTok, не напрасна — ведь безграничная свобода бывает таит опасность. В силу возраста дети еще не оформлены психологически, чтобы понимать чувства и намерения других людей. Но с другой стороны также опасны запреты и тотальный контроль. Ведь если сильно сжать пружину, то она больно выстрелит. Возможно, выход из этого состоит в том, чтобы стать ребенку не противником, а соратником. Если ребенок увлечен съемкой роликов, то можно ему в этом помочь. Общее дело, интересы всегда объединяют родителей и детей. В случае если взрослый не хочет «светиться» в кадре, то тогда можно помогать придумывать сюжеты для видео. Возможно вместе вы найдете ту самую «фишку», и ваши ролики станут лучшими, а ребенок будет только гордиться такими продвинутыми родителями,считают в Родительском комитете Свердловской области. Photo: pixabay.com Кроме того, следует научить ребенка безопасности в соцсетях. По словам Анны Поповой, нужно объяснить, почему не следует афишировать личную информацию, свою и родителей, как отвечать навязчивым незнакомцам и какой контент неприемлем для публикации. В этом плане труднее с подростками. Их уже не интересует детские видео — песни, танцы, кошечки, собачки. Им частую нужен какой-либо треш в ролике. Тут важно, чтобы подросток умел ставить для себя границы дозволенного, как при просмотре, так и при съемке. Ведь все хорошо в меру,подытожила в беседе с редакцией психолог. Получается, что отношение к TikTok в обществе диаметрально противоположное — кто-то в восторге от бесконечного просмотра коротких роликов, а кто-то считает это занятие «забиванием мозгов». В этой ситуации каждый решает для себя сам. Однако не стоит забывать, что целью популярных блогеров в первую очередь является зарабатывание денег на ком-то, кто бездумно прокручивает ленту.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter