Уральская мама-блогер заработала на TikTok почти 100 тысяч рублей за месяц

Уральская мама-блогер заработала на TikTok почти 100 тысяч рублей за месяц

Сегодня, 18:31ОбществоPhoto: pixabay.com
Популярная блогер из Алапаевска Юля Тако в декабре 2019 года заработала на TikTok 98 тысяч рублей.

Она попала в популярное приложение благодаря своим детям. Женщина рассказала, что видела, как дочки ежедневно смотрят интернет-ролики. Ей захотелось самой стать героиней TikTok, чтобы девочки смотрели и на нее.

Сначала Юля снимала юмористические видео, но затем она выбрала себе образ «бабы-слесаря». Женщина начала снимать сюжеты про свою работу и семейное обучение детей. В них она делилась разными лайфхаками. Сейчас блогерша снимает ролики про путешествия в автодоме.

По ее словам, она выбрала именно TikTok, так как в других приложениях, например в YouTube или Instagram, нужен качественный монтаж.

А TikTok такая площадка, в которой можно снимать, тут же редактировать и ролики загружать. Мне это очень понравилось и показалось самым простым вариантом,рассказывает женщина.

На канал блогерши подписались 1,5 миллиона человек, ее видео набирают от 100 до 400 тысяч просмотров. Уже на четвертом месяце она начала зарабатывать на блогерстве. В декабре 2019 года благодаря проектам, рекламе, донатам и бонусам от TikTok она заработала 98 тысяч рублей.

Напомним, TikTok появился два года назад в Китае, за это время он успел набрать более 18 миллионов пользователей в России.

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