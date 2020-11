Уральская мама-блогер заработала на TikTok почти 100 тысяч рублей за месяц

Популярная блогер из Алапаевска Юля Тако в декабре 2019 года заработала на TikTok 98 тысяч рублей.

Она попала в популярное приложение благодаря своим детям. Женщина рассказала, что видела, как дочки ежедневно смотрят интернет-ролики. Ей захотелось самой стать героиней TikTok, чтобы девочки смотрели и на нее. Сначала Юля снимала юмористические видео, но затем она выбрала себе образ «бабы-слесаря». Женщина начала снимать сюжеты про свою работу и семейное обучение детей. В них она делилась разными лайфхаками. Сейчас блогерша снимает ролики про путешествия в автодоме. По ее словам, она выбрала именно TikTok, так как в других приложениях, например в YouTube или Instagram, нужен качественный монтаж. А TikTok такая площадка, в которой можно снимать, тут же редактировать и ролики загружать. Мне это очень понравилось и показалось самым простым вариантом,рассказывает женщина. На канал блогерши подписались 1,5 миллиона человек, ее видео набирают от 100 до 400 тысяч просмотров. Уже на четвертом месяце она начала зарабатывать на блогерстве. В декабре 2019 года благодаря проектам, рекламе, донатам и бонусам от TikTok она заработала 98 тысяч рублей. Напомним, TikTok появился два года назад в Китае, за это время он успел набрать более 18 миллионов пользователей в России. TikTok — «жвачка для мозгов» или площадка для самореализации?

