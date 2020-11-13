Уральская мама-блогер заработала на TikTok почти 100 тысяч рублей за месяц

На канал блогерши подписались 1,5 миллиона человек, ее видео набирают от 100 до 400 тысяч просмотров. Уже на четвертом месяце она начала зарабатывать на блогерстве. В декабре 2019 года благодаря проектам, рекламе, донатам и бонусам от TikTok она заработала 98 тысяч рублей.