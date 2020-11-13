Уральские родители опасаются за детей из-за роликов в TikTok

По ее мнению, в жизни онлайн подростки раскрывают себя и делятся своими мечтами и желаниями. А в офлайне они зачастую неприметные и закомплексованные. Дети не умеют вести диалоги и отстаивать свою позицию, у них низкий уровень образования.