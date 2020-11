Уральские родители опасаются за детей из-за роликов в TikTok

На Урале родители детей, снимающих и смотрящих ролики в TikTok, опасаются за физическое и психологическое состояние подростков.

Руководитель общественной организации «Нижнетагильский городской родительский комитет» Анна Межова рассказала Tagilcity.ru, что ее удивили откровенность и юный возраст подписчиков. Мальчики переодеваются в девочек, и такой образ несут в жизни потом, девочки наоборот. Обыгрывают какие-то ситуации из жизни, много дурачатся, поют. Проводят какие-то флешмобы,рассказала Межова. По ее мнению, в жизни онлайн подростки раскрывают себя и делятся своими мечтами и желаниями. А в офлайне они зачастую неприметные и закомплексованные. Дети не умеют вести диалоги и отстаивать свою позицию, у них низкий уровень образования. В Родительском комитете Свердловской области считают, что взрослым нужно помочь ребенку в съемке роликов, если ему это нравится. Общие интересы помогут сблизиться с детьми, например можно вместе придумать сюжет. Возможно вместе вы найдете ту самую «фишку», и ваши ролики станут лучшими, а ребенок будет только гордиться такими продвинутыми родителями,сказали в Родительском комитете. Напомним, в августе в Нижнем Тагиле в августе 9-летний мальчик решил повторить трюк с поджиганием бензина, который он увидел в TikTok. При этом ребенок не приготовил средства для тушения огня и получил ожоги обеих голеней и бедра второй и третьей степени. TikTok — «жвачка для мозгов» или площадка для самореализации?

