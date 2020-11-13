В Екатеринбурге для помощи больным COVID-19 привлекут врачей-пенсионеров

В Екатеринбурге для помощи больным COVID-19 привлекут врачей-пенсионеров

Сегодня, 09:46ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге врачи на пенсии будут консультировать больных по телефону, сообщил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.

В прямом эфире Е1.RU его спрашивали о том, как можно разгрузить врачей в условиях пандемии коронавируса. Высокинский ответил, что для этого нужны специальные разрешения. Например, для того, чтобы стать водителем скорой помощи, нужно несколько месяцев обучаться.

При этом мэр рассказал, что администрация с одним из крупных предпринимателей города хотят привлечь к работе с больными коронавирусом пациентами врачей на пенсии. Высокинский отметил, что у этих медиков есть опыт и они готовы консультировать пациентов по телефону.

Мы сейчас с Минздравом эту идею прорабатываем. Можно будет просто снять эту напряженность, когда у человека есть диагноз, а дозвониться ни до кого он не может,сказал мэр.

Кроме того, Высокинский добавил, что бизнесмены готовы помочь реализовать инициативу и оплатить труд этих врачей.

Напомним, главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов рекомендовал жителям города при невозможности дозвониться до регистратуры или горячей линии обращаться напрямую к главврачам больниц.

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