В Екатеринбурге главу Кировского района Александра Лошакова выпустили на свободу

В Екатеринбурге главу Кировского района Александра Лошакова выпустили на свободу

Вчера, 23:20ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
В Екатеринбурге задержанного после обысков главу администрации Кировского района Александра Лошакова выпустили на свободу.

По информации источника E1, он выпущен под обязательство не скрываться от органов правопорядка и по первому требованию являться в ведомства. Сообщается, что суда по избранию меры пресечения проводиться не будет.

Напомним, сегодня сообщалось об обысках ФСБ, а затем задержании Александра Лошакова по подозрению в мошенничестве. Его допрашивали по факту коррупции в сфере строительства дорог. Предполагается, что глава Кировского района Екатеринбурга способствовал тому, что близкая к администрации фирма около двух лет получала контракты на ремонт, которые оплачивались, но работа не проводилась. Сумма ущерба оценивается в 20 миллионов рублей.

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