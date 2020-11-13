В Екатеринбурге главу Кировского района Александра Лошакова выпустили на свободу

Напомним, сегодня сообщалось об обысках ФСБ, а затем задержании Александра Лошакова по подозрению в мошенничестве. Его допрашивали по факту коррупции в сфере строительства дорог. Предполагается, что глава Кировского района Екатеринбурга способствовал тому, что близкая к администрации фирма около двух лет получала контракты на ремонт, которые оплачивались, но работа не проводилась. Сумма ущерба оценивается в 20 миллионов рублей.