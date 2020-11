В Нижнем Тагиле 750 работников УВЗ выйдут на хозработы во время вынужденных отпусков

В Нижнем Тагиле сотрудники вагоносборочного и металлургического производств «Уралвагонзавода», которые получают 2/3 зарплаты из-за вынужденных отпусков, будут задействованы на хозяйственных работах на территории предприятия. Об этом TagilCity.ru рассказали в пресс-службе УВЗ.

Из-за пандемии коронавируса и спада спроса на грузовые вагоны часть работников «Уралвагонзавода» осенью была отправлена в вынужденные отпуска с сохранением 2/3 заработной платы. По словам пресс-службы предприятия, в рамках государственной программы таким сотрудниками предложили перейти на хозяйственные работы для дополнительного заработка. Право участвовать во временных работах предоставлено 758 сотрудникам вагоносборочного и металлургического производств (2,6 процента от общей численности коллектива), которые периодически находятся в вынужденных отпусках с сохранением 2/3 средней заработной платы. В эти дни они выполняют работы по благоустройству территории предприятия, занимаются текущим ремонтом оборудования и другими вспомогательными работами. Программа рассчитана на пять недель, до конца ноября 2020 года. Кроме выплат за временные работы, сотрудники получают 2/3 от средней заработной платы,сообщили в пресс-службе. Сами работники оценили такие меры по-разному. Своим мнением они делятся в соцсетях. Ничего нет более постоянного чем временное,написал Сергей. Да проспали они контракты, неужели не понятно?! Не идиоты же в конце то концов. А дальнейшие выводы можно не напрягаясь сделать,считает Владимир в группе «Я работаю на УВЗ» во ВКонтакте. Однако другие пользователи считают, что у такого решения предприятия есть и положительные стороны. Ничего здесь страшного нет, метлой и лопатой махать. Физическая нагрузка на свежем воздухе плюс деньги,пишет Татьяна. Кроме того, в пресс-службе УВЗ отметили, что на сегодня предприятие ведет работу для заключения контрактов на 2021 год по поставке подвижного состава. В частности, это контракт с федеральной грузовой компанией на производство и поставку полувагонов и контракт с одной из транспортных компаний России на изготовление цистерн.

