В Нижнем Тагиле 750 работников УВЗ выйдут на хозработы во время вынужденных отпусков

Кроме того, в пресс-службе УВЗ отметили, что на сегодня предприятие ведет работу для заключения контрактов на 2021 год по поставке подвижного состава. В частности, это контракт с федеральной грузовой компанией на производство и поставку полувагонов и контракт с одной из транспортных компаний России на изготовление цистерн.