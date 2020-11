В Нижнем Тагиле назначен новый директор Дворца молодежи

В Нижнем Тагила с 10 ноября на должность директора Дворца молодёжи назначен Александр Слизько, было подписано соответствующее распоряжение правительства Свердловской области.

Ранее Слизько работал исполняющим обязанности директора, которого назначили на пост начальника департамента образования администрации Екатеринбурга. Слизько был замдиректора Дворца молодежи по проектной деятельности с 2018 года. Он окончил УрГУ по специальности «Организация перевозок и управление на транспорте». Его общий трудовой стаж — 22 года. За время работы во Дворце молодёжи Слизько награжден малым серебряным знаком Заксобрания Свердловской области и отмечен почетными грамотами разных уровней. Напомним, в конце октября стало известно, что новым директором ДК «Юбилейный» станет заместитель директора Нижнетагильской филармонии Наталья Булыгина. 9 октября из дворца уволилась директор Лидия Кирпиченко, которая проработала в этой должности 30 лет. Новым руководителем ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле станет Наталья Булыгина

