В Нижнем Тагиле назначен новый директор Дворца молодежи

Ранее Слизько работал исполняющим обязанности директора, которого назначили на пост начальника департамента образования администрации Екатеринбурга.
Слизько был замдиректора Дворца молодежи по проектной деятельности с 2018 года. Он окончил УрГУ по специальности «Организация перевозок и управление на транспорте». Его общий трудовой стаж — 22 года.
За время работы во Дворце молодёжи Слизько награжден малым серебряным знаком Заксобрания Свердловской области и отмечен почетными грамотами разных уровней.
Напомним, в конце октября стало известно, что новым директором ДК «Юбилейный» станет заместитель директора Нижнетагильской филармонии Наталья Булыгина. 9 октября из дворца уволилась директор Лидия Кирпиченко, которая проработала в этой должности 30 лет.