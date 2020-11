В Нижнем Тагиле заработает «горячая линия» для потребителей услуг каршеринга и такси

С 16 по 30 ноября заработает «горячая линия» для пользователей услуг таки и каршеринга, организованная Нижнетагильским отделом Роспотребнадзора и филиалом Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области.

Граждане смогут получить ответы на интересующие вопросы по следующим телефонам: +7(912)6420623

8 (3435) 41-83-62

41-82-10.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter