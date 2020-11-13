В Нижнем Тагиле заработает «горячая линия» для потребителей услуг каршеринга и такси
В Нижнем Тагиле заработает «горячая линия» для потребителей услуг каршеринга и такси
Сегодня, 12:31ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
С 16 по 30 ноября заработает «горячая линия» для пользователей услуг таки и каршеринга, организованная Нижнетагильским отделом Роспотребнадзора и филиалом Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области.
Граждане смогут получить ответы на интересующие вопросы по следующим телефонам:
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