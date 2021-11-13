Детали поимки сбежавшего из тагильской ИК-12 опасного преступника раскрыли в ГУФСИН

Детали поимки сбежавшего из тагильской ИК-12 опасного преступника раскрыли в ГУФСИН
Детали поимки сбежавшего из тагильской ИК-12 опасного преступника раскрыли в ГУФСИН
Сегодня, 16:43ОбществоФото: 1MI
Стали известны подробности поимки 40-летнего Романа Баса, осужденного на 10 лет за убийство. До своего побега заключенный находился в колонии-поселения.

Там Бас работал поваром. Теперь его вновь ждет возвращение в исправительное учреждение строгого режима. Беглец был задержан на квартире. Сопротивления он не оказывал, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на слова пресс-секретаря ГУФСИН по Свердловской области Александра Левченко.

Мужчина сбежал 12 ноября. На нем была красная куртка и черная кепка. Отличительной приметой стало тату с изображением смерти с косой.

Фото:TagilCity.ru

Напомним, на поиски особо опасного преступника был ориентирован личный состав всех отделений полиции Нижнего Тагила. Он сбежал, находясь на поселении.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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