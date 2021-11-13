О «липовых» справках и QR-кодах посетителей рассказала охранница ТЦ Екатеринбурга

О «липовых» справках и QR-кодах посетителей рассказала охранница ТЦ Екатеринбурга
О «липовых» справках и QR-кодах посетителей рассказала охранница ТЦ Екатеринбурга
Сегодня, 12:41ОбществоФото: pixabay.com
Охранница, проверяющая QR-коды в одном из ТЦ Екатеринбурга, рассказала, что посетители предъявляют купленные справки и коды с «левых» сайтов.

По ее словам, купленных справок чуть меньше, чем QR-кодов. Женщина считает, что справки продают в больницах врачи и сотрудники, при этом часто на них не стоят необходимые печати.

Некоторые посетители показывают QR-код не с Госуслуг, а с похожего сайта-зеркала, рассказала проверяющая Е1.

С «липовыми» кодами ежедневно пытаются пройти не менее 10 посетителей, отметила екатеринбурженка.

Напомним, тагильчанку с QR-кодом и паспортом не пустили в ТРЦ «КИТ» 9 ноября, так как охранники не смогли считать код. Руководство объяснило это тем, что произошел сбой на Госуслугах, при этом у многих «обнулились» сроки действия QR-кодов.

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Екатеринбург
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