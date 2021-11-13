О «липовых» справках и QR-кодах посетителей рассказала охранница ТЦ Екатеринбурга

По ее словам, купленных справок чуть меньше, чем QR-кодов. Женщина считает, что справки продают в больницах врачи и сотрудники, при этом часто на них не стоят необходимые печати.
Некоторые посетители показывают QR-код не с Госуслуг, а с похожего сайта-зеркала, рассказала проверяющая Е1.
С «липовыми» кодами ежедневно пытаются пройти не менее 10 посетителей, отметила екатеринбурженка.
Напомним, тагильчанку с QR-кодом и паспортом не пустили в ТРЦ «КИТ» 9 ноября, так как охранники не смогли считать код. Руководство объяснило это тем, что произошел сбой на Госуслугах, при этом у многих «обнулились» сроки действия QR-кодов.