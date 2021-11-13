О начале работы «палочной системы» по COVID-19 заявили полицейские Екатеринбурга

О начале работы «палочной системы» по COVID-19 заявили полицейские Екатеринбурга
О начале работы «палочной системы» по COVID-19 заявили полицейские Екатеринбурга
Сегодня, 19:52ОбществоФото: 1MI
Полицейские в уральской столице получили документ, в котором прописано, сколько именно протоколов за нарушение масочного режима должен в день составить каждый сотрудник. Об этом заявили несколько источников.

В бланке говорится, что нужно составить по два протокола по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», проверить два объекта и провести беседы с гражданами по алкоголю. То, что документ является подлинным, Е1 подтвердили несколько источников.

Отмечается, что из-за введения системы из органов уходят сотрудники. Об этом также рассказал знакомый с ситуацией источник.

Однако глава пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых заявил, что в системе МВД давно официально отменена «палочная система». Теперь предстоит выяснить, действительно ли документы соответствуют действительности.

Напомним, с момента начала действия ограничений по коронавирусной инфекции с 30 октября по 6 ноября было выявлено 1,5 тысячи нарушений в Свердловской области и Екатеринбурге.

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Екатеринбург
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