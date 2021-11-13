Оставшегося без бензина водителя спасли с трассы свердловские автоинспекторы

Оставшегося без бензина водителя спасли с трассы свердловские автоинспекторы
Оставшегося без бензина водителя спасли с трассы свердловские автоинспекторы
Сегодня, 18:02ОбществоФото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области
Поздно вечером инспекторы ДПС помогли водителю, у которого закончилось топливо. Они патрулировали дорогу «Верхняя Пышма-Среднеуральск-Исеть».

В процессе стражи порядка заметили ВАЗ-21099 с включенной аварийной сигнализацией. Поблизости стоял мужчина, пытающейся остановить проезжающие автомобили, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области. Тогда автоинспекторы прекратили движение и узнали у мужчины, что во время поездки у него закончился бензин.

Взяв на буксир автомобиль, сотрудники ДПС довезли мужчину до ближайшей заправки, после чего тот смог продолжить свой путь.

Фото:пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

Напомним, накануне сотрудники Краснотурьинского ГИБДД обнаружили 85-летнего дедушку, который не мог вспомнить дорогу домой и сильно замерз.

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