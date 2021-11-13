Протесты против QR-кодов и белки в городе. Итоги дня в Свердловской области

Котенка за вакцинацию от COVID-19 пообещал депутат ЗакСо Свердловской области Вячеслав Вегнер. А несогласные с введением QR-кодов сотни жителей вышли на акцию протеста в Екатеринбурге. Самые важные новости региона за 13 ноября — в итогах TagilCity.ru.

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