Сотни екатеринбуржцев вышли на пикет против QR-кодов

Более 200 человек с плакатами собрались за торговым центром «Дирижабль» в Екатеринбурге. Они требуют отменить QR-коды.

Акцию протеста организовало общественное движение «Родительский надзор», она была согласована с властями. На мероприятии дежурили сотрудники полиции, задержаний не было. На плакатах были написаны призывы с отменой QR-кодов, многие приведшие общались между собой на различные волнующие темы. Накопилось у люда простого, пришли выговориться. На все темы: и коды, и бензин, и коммуналка, цитирует одного из пикетчиков Е1. Напомним, 9 ноября 60 человек в Кировграде также организовали акцию протеста против QR-кодов. Они выступали против возможного введения обязательной вакцинации для несовершеннолетних детей. Десятки жителей вышли на акцию протеста против обязательных QR-кодов в Кировграде

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