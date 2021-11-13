Сотни екатеринбуржцев вышли на пикет против QR-кодов

Сотни екатеринбуржцев вышли на пикет против QR-кодов
Сотни екатеринбуржцев вышли на пикет против QR-кодов
Сегодня, 15:36ОбществоФото: 1MI
Более 200 человек с плакатами собрались за торговым центром «Дирижабль» в Екатеринбурге. Они требуют отменить QR-коды.

Акцию протеста организовало общественное движение «Родительский надзор», она была согласована с властями. На мероприятии дежурили сотрудники полиции, задержаний не было.

На плакатах были написаны призывы с отменой QR-кодов, многие приведшие общались между собой на различные волнующие темы.

Накопилось у люда простого, пришли выговориться. На все темы: и коды, и бензин, и коммуналка, цитирует одного из пикетчиков Е1.

Напомним, 9 ноября 60 человек в Кировграде также организовали акцию протеста против QR-кодов. Они выступали против возможного введения обязательной вакцинации для несовершеннолетних детей.

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Екатеринбург
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