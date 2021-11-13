Строительство спортплощадки у школы № 9 на Вагонке началось в Нижнем Тагиле

Обустраивать универсальную спортивную площадку рядом со школой № 9 на улице Ильича, 12 в Нижнем Тагиле начали строители. На работы выделено 27 миллионов рублей.

Сдать объект планируется в 2022 году. На стадионе появятся баскетбольное, волейбольное и футбольное поля, полоса препятствий, беговые дорожки, а также снаряды для сдачи нормативов ГТО. Планируемая спортивная многофункциональная площадка будет аналогична той, которую совсем недавно сдали в школе № 13, сообщается в группе подрядчика МУП «Тагилдорстрой» «ВКонтакте». Напомним, территория стадиона будет обнесена забором, там установят камеры видеонаблюдения. Работы необходимо окончить до 1 июля 2022 года. Спортивная площадка за 27 миллионов появится возле школы № 9 в Нижнем Тагиле

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