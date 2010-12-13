Благотворительная акция «Дед Мороз спешит в детский дом» проходит в Нижнем Тагиле

Её главная цель – подарить праздник 800 сиротам из 8 детских домов,расположенных в Свердловской области.С 10 декабря по 26 декабря послания детей к Деду Морозу размещены наспециальных новогодних ёлках, установленных в шести салонах связи«Билайн» в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле.Впервые маленькие воспитанники самых отдаленных детских домов изБуланаша, Карпинска, Верхнего Тагила, Черноусово получат личныеподаркиот жителей Екатеринбурга и Нижнего Тагила.

Большинство пожеланийдедушке Морозу написаны детской рукой, полны веры в чудо, надежды наосуществление мечты. Среди пожеланий есть как обычные детские игрушки,так и обувь, одежда, санки и коньки, даже кухонная утварь для тех ребят,которые скоро покинут детский дом и начнут самостоятельную жизнь.

Главное, все желания детей выполнимы и позволяют каждому из нас под Новый год почувствовать себя волшебниками.Любой человек может выбрать понравившееся «письмоДеду Морозу» от ребёнка и выполнить его. Для этого достаточно передать соответствующий подарок работнику офиса «Билайн». Даритель может написать короткое пожелание от Дедушки Мороза ребенку на специальной открытке и передать его вместе с подарком. Также в подарок принимаются любые вещи, игрушки для детей по желанию дарителя.

В конце декабря все подарки будут вручены каждому ребенку лично в руки, «Билайн» также проведет новогодние праздники в детских домах и интернатах с поздравлениями от Деда Мороза и Снегурочки!Подробности о благотворительной акции «Дед Мороз спешит в детский дом» на странице - http://www.dobro.beeline.ru.