Более 300 детей приняли участие в конкурсе «Звездочки «Евраза»

По сообщению департамента «Евраза» по связям со СМИ, юные артисты, подготовившие оригинальные номера, выступали впереполненном зрительном зале ДК Металлургов в Нижнем Тагиле. Всего былоисполнено 25 номеров, а поддержать финалистов пришли более 700зрителей.Итоги конкурса подводились четырех номинациях.

В номинации «Игра намузыкальном инструменте» бесспорным лидером стал джазовый ансамбль «HotTon» (НТМК, ВГОК), в номинации «Хореография» победил дуэт Ксении Шутовойи Егора Ялунина (НТМК), лучшими вокалистами признаны ребята из студии«Ералаш» (НТМК). В номинации «Фристайл», где свое мастерстводемонстрировали гимнасты, циркачи и декламаторы, победила Настя Саит(ВГОК). Приз зрительских симпатий достался

Анастасии Зудовой (ВГОК) зазажигательный украинский танец.

Победители номинаций получили серебряные статуэтки и сертификаты по5тысяч рублей на покупку игр и канцтоваров.Гран-при конкурса - сертификат на туристическую поездку - врученСофьеШадриной из Качканара.