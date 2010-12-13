Более 300 детей приняли участие в конкурсе «Звездочки «Евраза»
В финале первого корпоративного детского творческого конкурса «Звездочки «Евраза» приняли участие 68 детей работников Нижнетагильского металлургического, Высокогорского и Качканарского горно-обогатительных комбинатов (входят в «Евраз»).
По сообщению департамента «Евраза» по связям со СМИ, юные артисты, подготовившие оригинальные номера, выступали впереполненном зрительном зале ДК Металлургов в Нижнем Тагиле. Всего былоисполнено 25 номеров, а поддержать финалистов пришли более 700зрителей.Итоги конкурса подводились четырех номинациях.
В номинации «Игра намузыкальном инструменте» бесспорным лидером стал джазовый ансамбль «HotTon» (НТМК, ВГОК), в номинации «Хореография» победил дуэт Ксении Шутовойи Егора Ялунина (НТМК), лучшими вокалистами признаны ребята из студии«Ералаш» (НТМК). В номинации «Фристайл», где свое мастерстводемонстрировали гимнасты, циркачи и декламаторы, победила Настя Саит(ВГОК). Приз зрительских симпатий достался
Анастасии Зудовой (ВГОК) зазажигательный украинский танец.
Победители номинаций получили серебряные статуэтки и сертификаты по5тысяч рублей на покупку игр и канцтоваров.Гран-при конкурса - сертификат на туристическую поездку - врученСофьеШадриной из Качканара.
«Конкурс «Звездочки «Евраза» станет традиционным, - отметиларуководитель Уральского Регионального центра корпоративных отношений«Евраза» Елена Раудштейн. - В 2011 году конкурс вновь будет проводиться.Полуфиналы состоятся весной в Нижнем Тагиле и Качканаре. Финальныйконцерт планируетсяпровести 1 июня в Международный день защиты детей».