Егор Бычков будет заниматься молодежной политикой в Нижнем Тагиле
13 декабря 2010, 18:15ОбществоАнка
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Руководитель фонда «Город без наркотиков» в Нижнем Тагиле Егор Бычков, будет заниматься молодежной политикой в родном городе, сообщил РИА Новости в понедельник сам борец с наркоманией.
Бычков сообщил, что на встрече с главой Нижнего Тагила Валентиной Исаевой он договорился о том, что будет взаимодействовать с администрацией города не только в вопросах борьбы с наркоманией, но и по всем направлениям, касающимся молодежной политики. Бычков добавил, что формат его дальнейшей деятельности еще до конца не определен и будет проработан в ближайшее время.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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