Егор Бычков будет заниматься молодежной политикой в Нижнем Тагиле

Бычков сообщил, что на встрече с главой Нижнего Тагила Валентиной Исаевой он договорился о том, что будет взаимодействовать с администрацией города не только в вопросах борьбы с наркоманией, но и по всем направлениям, касающимся молодежной политики. Бычков добавил, что формат его дальнейшей деятельности еще до конца не определен и будет проработан в ближайшее время.