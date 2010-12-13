Новые снегопады в Нижнем Тагиле обещают синоптики в ближайшие дни
13 декабря 2010, 16:52ОбществоАнка
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В выходные дни существенных осадков на территории Урала не наблюдалось.
В субботу было тепло. В воскресеньев большинстве районов Зауралья подморозило, лишь на самом севере региона удерживалась слабоморозная погода. В ближайшие дни увеличится облачность, пройдет снег, обещают синоптики свердловского Гидрометцентра . Погода смягчится на юге Свердловской области, а вот, на севере, где сейчас тепло, к 16 декабря мороз усилится до -20, -25°.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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