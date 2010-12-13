Очередной подпольный игровой салон помогли обнаружить бдительные жители Нижнего Тагила
13 декабря 2010, 18:19ОбществоАнка
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Сигнал о салоне по улице Орджоникидзе поступил на телефон доверия УВД.
В пятницу сотрудники отдела по борьбе с правонарушениями и преступлениями на потребительском рынке отправились туда с проверкой. В салоне было обнаружено 18 единиц игрового оборудования. Аппараты изъяли. Сейчас милиционеры ждут решения суда. Отметим, что с начала года в Нижнем Тагиле проведено 52 проверки подпольных игровых заведений. Более 500 аппаратов изъято. По решению суда 30 из них конфискованы. Владельцам заведений предстоит заплатить штраф в размере от 3-х до 30-ти тысяч рублей.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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