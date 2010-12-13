Около 100 воспитанников детских домов области приняли участие в турнире по мини-футболу

В соревнованиях приняли участие около 100 ребят из детских домов НижнейСалды, Алапаевска, Горноуральска, Верхнего Тагила, Нижнего Тагила,Екатеринбурга и других городов Свердловской области. Всего всоревнованиях участвовали 10 команд в двух возрастных группах, по итогампервого соревновательного дня осталось 8 команд.

Организатором данного мероприятия стал «Фонд город без наркотиков» г. Екатеринбург, поддержку в проведении оказал тагильский филиал фонда и благотворительный проект «РусскаяДемография». Помимо футбольных соревнований, турнир состоял из конкурсной программы, втом числе прошел конкурс групп поддержки.

По признанию тренеров детских команд, в регионе не хватает соревнованийобластного уровня, поэтому возможность приехать на турнир педагогиоценили высоко. Тем более что для ребят было организовано бесплатное питание.

На турнире отличились ребята из нижнесалдинского детского дома. Онидважды стали победителями: мальчики заняли 1-ое место в младшейвозрастной группе, девочки победили в конкурсе групп поддержки.«Мыудивились, когда стали победителями. Нам помогли обстоятельства и,конечно, старание и упорство», - сказал Сергей Кононович, тренерсалдинских ребят.

Ребята играли очень азартно, накал страстейбыл как в старшей группе, так ив младшей группе. Евгений Малёнкин, один из руководителей екатеринбургского фонда«Город без наркотиков», похвалил ребят, участвующих в турнире, за высокий уровень мастерства. Также он отметил масштаб соревнований: «Турнир большой получился, ядаже не ожидал», - признался он.

За вступлениями ребят следил Егор Бычков, руководитель тагильского фонда«Город без наркотиков». «Планируем, что этот турнир станет ежегодным.Любой выезд за пределы своего детского дома для воспитанников детскихдомов просто праздник. Но мероприятия подобного уровня, когда собираютсявоспитанники разных детских домов, проходят нечасто», - поделился Егор.

Спонсоры и друзья турнира - Газпромнефть-Урал, ООО "Бриз", магазин бытовой техники "Позитив", корпорация "Томек", вода "Новокурьинская" тагильское отделение, фирма "ЛиКо", ООО Хладокомбинат№3, корпорация Пумори Спорт, Олспортмагазин - предоставили призы и ценные подарки. Команды-победители увезли в детские дома домашние кинотеатры, DVD-плейеры,музыкальные центры, предметы мебели.

Младшая группа

1 место – команда нижнесалдинского детского дома

2 место – команда алапаевского детского дома

3 место - команда нижнетагильского детского дома

4 место - команда горноуральского детского дома

Старшая группа

1 место - команда екатеринбургского детского дома № 7

2 место– командра горноуральского детского дома

3 место - команда алапаевского детского дома