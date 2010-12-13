Расчищать улицу Алтайскую в Нижнем Тагиле нужно тяжёлой техникой УВЗ

Напомним, из-за засорившейся ливневой канализации дорогу на Алтайской преграждает огромная лужа и глубокая ледовая колея. Уже несколько дней, как дорога перекрыта. Правда, по словам очевидцев, запрещающих знаков на Алтайской нет. Тем не менее, инспекторы ГИБДД запретили маршруткам перевозить пассажиров через Алтайскую. И газелисты этот запрет выполняют. По крайней мере, пост ДПС, выставленный на Алтайской, за три дня ни одного маршрутчика-нарушителя не поймал.