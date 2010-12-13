Санта-Клаусы вышли на лондонские улицы

По словам очевидцев, участники красочного флешмоба чинно прошествоваликрасно-белой колонной по кварталам с многочисленными офисными зданиями,заявив, что единственная цель, которую они преследуют, -«распространение хорошего настроения».

Однако, прибыв внушительным составом, Санта-Клаусы вскорерассредоточились по многочисленным питейным заведениям, которымиизобилует этот деловой район британской столицы. Организаторы акцииобратились с предупреждением к тем, кто решил за несколько недель доновогодних торжеств таким образом ощутить и создать окружающим атмосферупраздника, что употреблять алкоголь следует ответственно.