Санта-Клаусы вышли на лондонские улицы
13 декабря 2010, 07:06ОбществоОльга
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Сотни переодетых в костюмы Санта-Клауса британцев устроили парад в деловом районе Лондона. Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на BBC, толпа Дедов Морозов внезапно хлынула со станции метро «Ливерпуль-стрит стэйшн» на улицу, немало удивив прохожих.
По словам очевидцев, участники красочного флешмоба чинно прошествоваликрасно-белой колонной по кварталам с многочисленными офисными зданиями,заявив, что единственная цель, которую они преследуют, -«распространение хорошего настроения».
Однако, прибыв внушительным составом, Санта-Клаусы вскорерассредоточились по многочисленным питейным заведениям, которымиизобилует этот деловой район британской столицы. Организаторы акцииобратились с предупреждением к тем, кто решил за несколько недель доновогодних торжеств таким образом ощутить и создать окружающим атмосферупраздника, что употреблять алкоголь следует ответственно.
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