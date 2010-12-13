Семимесячная девочка пропала в Нижнем Тагиле. Не исключено похищение

С того момента ни своего ребенка, ни этой девушки мама не видела. В правоохранительных органах не исключают, что это было похищение. Малышка была в комбинезоне с розовыми и голубыми полосками с опушкой. Няне на вид примерно 23 года, рост 165 см, плотного телосложения, волосы короткие светлые. На ней куртка черная кожаная с капюшоном, бриджи белого цвета, унты черные. У девушки яркий макияж и низкий грубый голос, похожий на мужской. Всех, кто видел эту девушку с ребенком, просят позвонить по телефону 02.