Свердловчане стали больше тратить денег

Это говорит об определенном накоплении денежной массы и увеличении финансовой активности. Как пишет АПИ со ссылкой на данные департамента платежных систем и карточных проектов одного уральского банка, за первые 10 дней декабря через торговые терминалы банка совершего более 5,5 тыс. операций, на сумму около 4 млн. рублей. При этом за аналогичный период прошлого года, было совершено операций на 20% меньше, а сумма платежей за тот же период увеличилась на 125%. Как отмечают специалисты, в первую очередь, за счет улучшения благосостояния населения.