Свердловчане стали больше тратить денег
13 декабря 2010, 17:29ОбществоАнка
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Уральские банки отмечают увеличение операций населения со своими финансами и значительного роста сумм, с которыми Свердловчане проводят операции.
Это говорит об определенном накоплении денежной массы и увеличении финансовой активности. Как пишет АПИ со ссылкой на данные департамента платежных систем и карточных проектов одного уральского банка, за первые 10 дней декабря через торговые терминалы банка совершего более 5,5 тыс. операций, на сумму около 4 млн. рублей. При этом за аналогичный период прошлого года, было совершено операций на 20% меньше, а сумма платежей за тот же период увеличилась на 125%. Как отмечают специалисты, в первую очередь, за счет улучшения благосостояния населения.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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