Тагильчане заняли первое место в конкурсе ледовых скульптур в Югре

На съезд в Ханты-Мансийска приехали 30 команд из разных регионов страны:Ижевска, Тюмени, Перми, Оренбурга, Твери, Северодвинска, Миасса,Губкинского. Всего, как рассказалиорганизаторы съезда, на съезд приехали свыше 140 участников, сообщает«Югра Информ».