Тагильчане заняли первое место в конкурсе ледовых скульптур в Югре
13 декабря 2010, 07:23Общество
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В конкурсе ледовых скульптур, который проходил в Ханты-Мансийске в ходе съезда Дедов Морозов и Снегурочек, тагильчане заняли первое место.
На съезд в Ханты-Мансийска приехали 30 команд из разных регионов страны:Ижевска, Тюмени, Перми, Оренбурга, Твери, Северодвинска, Миасса,Губкинского. Всего, как рассказалиорганизаторы съезда, на съезд приехали свыше 140 участников, сообщает«Югра Информ».
Помимо конкурса ледовых скульптур, участники съезда соревновались вноминациях «Лучший Дед Мороз», «Лучшая Снегурочка», лучшая детская,взрослая, игровая и театрализованная программы.
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