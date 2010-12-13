Тагильчане заняли призовые места в общероссийском конкурсе мультимедийных ресурсов

Как сообщает пресс-служба музея искусств, от Нижнего Тагила в конкурсеприняли участие четыре человека, и все они стали победителями, занявпризовые места.

Первое место в номинации «Индивидуальные ресурсы» средишкольников 9-13 лет занял ученик 18 школы Данил Шарипов. 2 и 3 места вноминации «Индивидуальные ресурсы» достались студентам ХФТО НТГСПАЭдуарду Вазирову, Михаилу Тогушову и Видюлиной Ксении.

В конце января уже в Санкт Петербурге, в Государственном Русском музее,состоится церемония награждения и пресс-конференция, на которуюприглашены тагильчане.

В конкурсе приняли участие Петрозаводск, Тверь, Саратов, Калуга,Всеволожск, Красноярск и Нижний Тагил. С участием Гомеля и Севастополяконкурс приобрел масштаб международного.