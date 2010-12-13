Тагильчане заняли призовые места в общероссийском конкурсе мультимедийных ресурсов
13 декабря 2010, 08:18Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
10 декабря в Нижнетагильском музее изобразительных искусств состоялось чествование победителей общероссийского конкурса мультимедийных ресурсов «Защитники Отечества в русском изобразительном искусстве».
Как сообщает пресс-служба музея искусств, от Нижнего Тагила в конкурсеприняли участие четыре человека, и все они стали победителями, занявпризовые места.
Первое место в номинации «Индивидуальные ресурсы» средишкольников 9-13 лет занял ученик 18 школы Данил Шарипов. 2 и 3 места вноминации «Индивидуальные ресурсы» достались студентам ХФТО НТГСПАЭдуарду Вазирову, Михаилу Тогушову и Видюлиной Ксении.
В конце января уже в Санкт Петербурге, в Государственном Русском музее,состоится церемония награждения и пресс-конференция, на которуюприглашены тагильчане.
В конкурсе приняли участие Петрозаводск, Тверь, Саратов, Калуга,Всеволожск, Красноярск и Нижний Тагил. С участием Гомеля и Севастополяконкурс приобрел масштаб международного.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей