В субботу на трассе Нижний Тагил – Нижняя Салда столкнулись 3 машины
13 декабря 2010, 09:27Общество
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11 декабря днем на автодороге Нижний Тагил – Нижняя Салда столкнулись 3 машины.
Водитель «Мазды» допустил столкновение с ВАЗ-21093. После этого «Мазда» столкнулась с автомобилем МАЗ-5440.
Пассажир «Мазды» получил травмы после оказания медицинской помощи сдиагнозом: зчмт, сгм, ссадины лица и кистей рук - от госпитализацииотказался, отпущен домой.
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