В Свердловской области ограблен ювелирный магазин, продавец магазина убит
13 декабря 2010, 09:00Общество
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В Тавде днем 11 декабря неизвестный убил продавца ювелирного магазина «Золото плюс» и забрал драгоценности на общую сумму свыше 1 миллиона рублей.
Как сообщает пресс-служба Следственного комитета при прокуратуре РФ, поданному факту возбуждено уголовное дело по статье «убийство, сопряженноес разбоем» и «разбой».
В настоящее время проводится осмотр места происшествия, принимаются мерык допросу очевидцев преступления, выясняется число нападавших и точнаясумма причиненного ущерба, а также иные обстоятельства происшествия. Расследование уголовного дела продолжается.
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