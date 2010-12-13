В Свердловской области ограблен ювелирный магазин, продавец магазина убит

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета при прокуратуре РФ, поданному факту возбуждено уголовное дело по статье «убийство, сопряженноес разбоем» и «разбой».

В настоящее время проводится осмотр места происшествия, принимаются мерык допросу очевидцев преступления, выясняется число нападавших и точнаясумма причиненного ущерба, а также иные обстоятельства происшествия. Расследование уголовного дела продолжается.