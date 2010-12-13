В Свердловской области появится единая дежурно-диспетчерская служба МЧС

Об этом сообщил на коллегии Главного управления МЧС по Свердловской области председатель областного кабинета министров Анатолий Гредин. «Это позволит создать надежную систему защиты населения в кризисных ситуациях. В дальнейшем планируется переход на единый номер вызова служб экстренного реагирования «112» на базе единых дежурно-диспетчерских служб городов области», - сказал Гредин.

Он также отметил, что областное правительство будет помогать противопожарной службе в строительстве пожарных депо, приобретении техники и оборудования, а также обмундирования. С целью увеличения численности дежурных караулов и создания служб газодымозащиты будет решаться вопрос увеличения штатной численности противопожарной службы Свердловской области.