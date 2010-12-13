В Тавде обрушился дом, два человека погибли

Обрушение несущих конструкций кровли здания произошло в результатеразборки двухэтажного бесхозного кирпичного здания, расположенного наул.Лесопильщиков,2а. Погибли 2 человека, еще два человека пострадали.Пострадавшие доставлены в реанимационное отделение Тавдинскойцентральной районной больницы, сообщает пресс-служба областногоуправления МЧС.