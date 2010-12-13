Владимир Путин на благотворительном концерте сыграл на рояле и спел две песни
13 декабря 2010, 09:48ОбществоОльга
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Премьер-министр РФ Владимир Путин на благотворительном концерте, который прошел в пятницу 10 декабря в Ледовом дворце в Петербурге, сыграл на рояле мелодию «С чего начинается Родина» и спел на английском языке песню с джазовыми музыкантами.
Как пишет «Российская газета», концерт проводился в поддержку российскихдетей, больных онкологическими и офтальмологическими заболеваниями. Внем приняли участие всемирно известные актеры Шерон Стоун, КевинКостнер, Моника Белуччи, Венсан Кассель, Голди Хоун, Курт Рассел, ПолАнка, Микки Рурк, Ален Делон, Орнелла Мути, Жерар Депардье.
«Будем считать, что мы в семейной обстановке и можемпоэкспериментировать. Но давайте договоримся, что все это останетсямежду нами. Я, как и большинство людей, не умею ни петь, ни играть, нолюблю это делать, и вам придется потерпеть», - сказал Путин.
Взавершении благотворительной акции участниками мероприятия, в томчисле и российский премьер, хором исполнили с группой «Земляне» песню«Трава у дома».
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