Владимир Путин на благотворительном концерте сыграл на рояле и спел две песни

«Будем считать, что мы в семейной обстановке и можемпоэкспериментировать. Но давайте договоримся, что все это останетсямежду нами. Я, как и большинство людей, не умею ни петь, ни играть, нолюблю это делать, и вам придется потерпеть», - сказал Путин.