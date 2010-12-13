Журнал Playboy распродал картины и фотографии из своей коллекции

Фотографии составили в общей сложности две трети от общего числа ушедших с молотка работ. Одним из основных лотов стала картина классика поп-арта Тома Вессельмана «Mouth No. 8», созданная в 1966 году. Изображение ярко накрашенного рта ушло за 1,9 миллиона долларов. Акварель Дали была продана за 266 тысяч долларов. Также с молотка ушел портрет основателя и главного редактора Playboy Хью Хефнера работы Херба Дэвидсона. Сам Хефнер в недавнем интервью заявлял, что одной из целей журнала Playboy всегда было уничтожение границ между высоким искусством и поп-артом. По его словам, выбор лотов для аукциона базировался на том же принципе.