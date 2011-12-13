Анатолий Вассерман подал в суд на производителя футболок

Как рассказали «Интерфаксу» в суде, Вассерман требует взыскать с ООО «Мериджейн», занимающееся производством и продажей через Интернет футболок с фотографией истца, материальный вред за незаконное использование изображения в размере 500 тыс. рублей, и моральный - 150 тыс. рублей.