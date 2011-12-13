Анатолий Вассерман подал в суд на производителя футболок
13 декабря 2011, 15:51ОбществоВалерия Лошкарева
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Известный эрудит Анатолий Вассерман подал в Басманный суд Москвы иск с требованием взыскать 650 тыс. рублей с производителя футболок, на которых размещалась его фотография, подписанная Onotole - интернет-прозвищем заявителя.
Как рассказали «Интерфаксу» в суде, Вассерман требует взыскать с ООО «Мериджейн», занимающееся производством и продажей через Интернет футболок с фотографией истца, материальный вред за незаконное использование изображения в размере 500 тыс. рублей, и моральный - 150 тыс. рублей.
Заявитель также требует возместить ему судебные издержки. Ближайшее заседание по иску назначено на 23 декабря.
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