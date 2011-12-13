Доменщики ЕВРАЗ НТМК достигли лучших мировых показателей в производстве ванадиевого чугуна

Как сообщает департамент по связям со СМИ ЕВРАЗа, на ЕВРАЗ НТМКдействуют две современные доменные печи, совокупный объем производствакоторых достигает 14 тысяч тонн в сутки. Объем доменных печей составляет2200 кубических метров. Достижению высоких показателей способствуетпостоянное совершенствование и развитие технологий плавки стали. С 2009года на ЕВРАЗ НТМК отказались от использования сырого известняка засчет добавления ванадийсодержащего железофлюса, патент на производствокоторого получен на ЕВРАЗ ВГОК. Это позволило существенно увеличитьпроизводительность печей и снизить расход кокса.