Доменщики ЕВРАЗ НТМК достигли лучших мировых показателей в производстве ванадиевого чугуна
Доменное производство ЕВРАЗ НТМК признано одним из лучших в мире в 2011 году по технико-экономическим показателям. Такую экспертную оценку вынесли участники международного технологического конгресса доменщиков в Люксембурге.
Как сообщает департамент по связям со СМИ ЕВРАЗа, на ЕВРАЗ НТМКдействуют две современные доменные печи, совокупный объем производствакоторых достигает 14 тысяч тонн в сутки. Объем доменных печей составляет2200 кубических метров. Достижению высоких показателей способствуетпостоянное совершенствование и развитие технологий плавки стали. С 2009года на ЕВРАЗ НТМК отказались от использования сырого известняка засчет добавления ванадийсодержащего железофлюса, патент на производствокоторого получен на ЕВРАЗ ВГОК. Это позволило существенно увеличитьпроизводительность печей и снизить расход кокса.
Особо на конгрессе был отмечен опыт ЕВРАЗ НТМК в производстве чугуна,содержащего ванадий. Он обладает более высокими качественнымихарактеристиками и позволяет производить высоколегированную сталь,пригодную для применения в условиях Крайнего Севера.
Участниками пятидневного конгресса доменщиков в Люксембурге сталипредставители более 20 крупнейших мировых металлургических компаний. Всеучастники конгресса признали доменные печи ЕВРАЗ НТМКвысокорентабельными и экономически эффективными.
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