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Доменщики ЕВРАЗ НТМК достигли лучших мировых показателей в производстве ванадиевого чугуна
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Доменщики ЕВРАЗ НТМК достигли лучших мировых показателей в производстве ванадиевого чугуна

13 декабря 2011, 08:55Общество
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