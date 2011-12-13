Два тагильских предприятия отмечены в конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности»

В число победителей конкурса вошли два тагильских предприятия. Вноминации «За развитие кадрового потенциала в организацияхпроизводственной сферы» федеральному казенному предприятию«Нижнетагильский институт испытания металлов» было присуждено второеместо. А общество с ограниченной ответственностью «Композит» признанолучшим в номинации «Малая организация высокой социальной эффективности».

Добавим, что ООО «Композит» неоднократно становилось победителемконкурса на лучшую организацию малого и среднего бизнеса в НижнемТагиле. А в этом году разработка сотрудников предприятия была удостоенабронзовой медали Женевского международного салона инноваций иинвестиций.

Всего по 11-ти номинациям в конкурсе приняли участие 22 предприятия и организации Свердловской области.

Одним из основных инструментов документооборота и визитной карточкой компании является печать. Предприниматели, открывая свою фирму, часто не задумываются заранее о заказе на изготовление необходимого штампа, а сделать печати срочноберутся не все организации и типографии.