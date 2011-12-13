Инна Мишарина: В Германии губернатор лечится на средства из семейного бюджета

По словам Инны Мишариной, губернатор находится в сознании и информация отом, что его состояние более тяжелое, чем сообщается официально, -вымысел.

С вечера 3 декабря Александр Сергеевич перешел с аппаратаискусственного дыхания, дышит сам, разговаривает, пишет записки. Поэтомувсе разговоры о том, что он в коме, без сознания и так далее — это вседомыслы. Рассказы о коматозном состоянии и полной неработоспособности —есть не что иное, как намеренное введение в заблуждение рассказалажена главы региона журналистам НТВ.

Инна Мишарина отметила, что губернатор проходит лечение в немецкойклинике за счет средств семейного бюджета. Лечение главы региона за рубежом вызвано необходимостью соблюдать покой. В Свердловской областной клинической больнице № 1, где первоначальнонаходился губернатор, соблюдать режим было практически невозможно из-занаплыва посетителей.

Я не хочу, чтобы он приступал к активной работе раньше, чем это будетпредписано врачами. Мы уехали в Германию не за государственный счет, нетникаких бюджетных расходов — все лечение оплачивается из наших личных,семейных средств сказала супруга губернатора.

Инна Мишарина отметила, что семья губернатора готова оказать помощь влечении за границей водителю главы области Дмитрию Черкасову,получившему в ДТП серьезные травмы. Но пока транспортировкупострадавшего свердловские врачи считают нецелесообразной, учитывая еготяжелое состояние.

Восстановление здоровья Александра Мишарина идет согласно плану, на днях врачи перевели его из реанимации в обычную палату.

Я думаю, что в ближайшие несколько дней вы сами сможете и увидеть, иуслышать губернатора, и задать ему вопросы по телефону или повидеосвязи добавила супруга главы Свердловской области.

Расшифровка интервью Инны Мишариной принадлежит департаменту информационной политики свердловского губернатора