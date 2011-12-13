Комиссия постановила, что мальчик в Нижнем Тагиле скончался по вине родителей

Сегодня, 13 декабря, областной Минздрав озвучил первые итоги проверки, назначенной по факту смерти Савелия Гладыша. Родители ребенка считают, что Савелий умер из-за халатности врачей, которые лечили малыша. Что касается Минздрава, то специалисты ведомства считают, что, наоборот, винить в смерти ребенка стоит родителей.

Родители обратились за медицинской помощью только на пятый день болезни сына, а также отказались госпитализировать его во время оказания медицинской помощи. Именно эти факты специалисты Министерства здравоохранения считают решающими в смерти ребенка. В ходе проверки был проведен детальный разбор случая смерти ребенка, в котором участвовали ведущие педиатры, анестезиологи-реаниматологи и инфекционисты.

По мнению специалистов, «наиболее вероятным этиологическим фактором поражения печени стало лекарственное поражение. Морфологическая картина материалов печени, однозначно, не характерна для вирусной этиологии патологического процесса. С высокой долей вероятности острый гепатит был обусловлен токсическим воздействием лекарственного препарата парацетамола, который бесконтрольно применялся в результате самолечения».

Также Министерство здравоохранения Свердловской области не видит никаких нарушений в действиях и работе медиков, оказывающих помощь мальчику. Комиссиями было отмечено, что, при последней транспортировке из МУЗ «Детская городская больница № 3» в МУЗ «Детская инфекционная больница» состояние ребенка применения кислородотерапии не требовало, данное оборудование было в полном порядке, о чем и свидетельствовало наличие звуковых сигналов в машине скорой помощи.