Lotus Ethos не будет конкурировать с Mini

Впервые компакт от Lotus появился на публике в 2010 году – на Парижском автосалоне производители продемонстрировали концепт трехдверного хэтчбека по имени City Car. На рынке она появится в 2015 году под именем Ethos, однако годом ранее свою версию компакта начнет продавать концерн Proton. Дело в том, что разработкой сити-кара сейчас занимаются инженеры Lotus и специалисты малазийского концерна, в состав которого, собственно, марка Lotus и входит.

Глава Lotus Дени Бахар заявил, что это ничуть не помешает продвижению Ethos на рынке. Кроме того, он сообщил порталу Auto Express, что не намерен добиваться конкуренции с немецкими премиум-производителями: по его словам, Ethos сможет предложить покупателю нечто такое, чего доселе в этом сегменте не было. Известно, что британцы собираются снабдить компакт либо электродвигателем, либо гибридной силовой установкой с возможностью подзарядки от бытовой электросети.