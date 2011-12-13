Lotus Ethos не будет конкурировать с Mini
Компания Lotus подтверждает скорый выход на рынок собственного сити-кара, однако не собирается конкурировать в этом сегменте ни с Mini, ни с BMW, ни с Audi. Как считают в британской компании, они смогут предложить то, чего доселе ни один производитель компактных автомобилей не делал.
Впервые компакт от Lotus появился на публике в 2010 году – на Парижском автосалоне производители продемонстрировали концепт трехдверного хэтчбека по имени City Car. На рынке она появится в 2015 году под именем Ethos, однако годом ранее свою версию компакта начнет продавать концерн Proton. Дело в том, что разработкой сити-кара сейчас занимаются инженеры Lotus и специалисты малазийского концерна, в состав которого, собственно, марка Lotus и входит.
Глава Lotus Дени Бахар заявил, что это ничуть не помешает продвижению Ethos на рынке. Кроме того, он сообщил порталу Auto Express, что не намерен добиваться конкуренции с немецкими премиум-производителями: по его словам, Ethos сможет предложить покупателю нечто такое, чего доселе в этом сегменте не было. Известно, что британцы собираются снабдить компакт либо электродвигателем, либо гибридной силовой установкой с возможностью подзарядки от бытовой электросети.
В настоящий момент стоимость будущего компакта от Lotus прогнозируется на уровне 29 000 фунтов, однако к моменту выхода модели на рынок цифра может быть скорректирована. Стоит добавить, что более амбициозный гибрид – суперкар Esprit – будет представлен компанией на Женевском автосалоне в 2013 году и поступит в продажу, по версии Auto Express, через четыре месяца после премьеры.