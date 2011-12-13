Mazda провела масштабную презентацию кроссовера CX-5

Перед тем как показать автомобиль вблизи, Mazda продемонстрировала его ездовые качества прямо на ледовой арене. За рулем одного из показанных на шоу CX-5 сидел директор Академии спортивного вождения Mazda Олег Кесельман, который ловко управляя новым кроссовером, выписывал опасные круги. Кроме CX-5 на лед в этот вечер выходили Алексей Ягудин, Татьяна Навка, Роман Костомаров и другие звезды мюзикла Огни большого города под руководством Ильи Авербуха.

Заказы на новинку уже стартовали, первые экземпляры автомобиля приедут к нам в начале 2012 года. Кроссовер Mazda CX-5 будет доступен в России в трех комплектациях: Direct, Touring и Sport. Каждая из них оснащается 2,0-литровым бензиновым двигателем Skyactiv мощностью 150 л.с. и 6-ти ступенчатой механической или автоматической коробкой передач. Версия Sport будет оснащаться полным приводом, версия Touring будет доступна с передним и с полным приводом, а Direct – только с передним.

В Mazda считают, что CX-5 - автомобиль для молодого покупателя, который по достоинству оценит множество современных технологий: hands-free, работающий через Bluetooth, USB-разъем и возможности системы навигации.