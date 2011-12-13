Mazda провела масштабную презентацию кроссовера CX-5
Компания Mazda показала москвичам свой новый кроссовер CX-5. Полюбоваться дебютантом пришли около трех тысяч человек. Российские дилеры марки уже принимают заказы на автомобиль, цены и комплектации объявлены. Красочная презентация новинки сопровождалась ледовым шоу известных фигуристов.
Перед тем как показать автомобиль вблизи, Mazda продемонстрировала его ездовые качества прямо на ледовой арене. За рулем одного из показанных на шоу CX-5 сидел директор Академии спортивного вождения Mazda Олег Кесельман, который ловко управляя новым кроссовером, выписывал опасные круги. Кроме CX-5 на лед в этот вечер выходили Алексей Ягудин, Татьяна Навка, Роман Костомаров и другие звезды мюзикла Огни большого города под руководством Ильи Авербуха.
Заказы на новинку уже стартовали, первые экземпляры автомобиля приедут к нам в начале 2012 года. Кроссовер Mazda CX-5 будет доступен в России в трех комплектациях: Direct, Touring и Sport. Каждая из них оснащается 2,0-литровым бензиновым двигателем Skyactiv мощностью 150 л.с. и 6-ти ступенчатой механической или автоматической коробкой передач. Версия Sport будет оснащаться полным приводом, версия Touring будет доступна с передним и с полным приводом, а Direct – только с передним.
В Mazda считают, что CX-5 - автомобиль для молодого покупателя, который по достоинству оценит множество современных технологий: hands-free, работающий через Bluetooth, USB-разъем и возможности системы навигации.
Кроме того, версии Touring и Sport оборудованы системой City Safety, которая предотвращает столкновения в автоматическом режиме. Система активируется при движении в городском потоке на небольших скоростях (до 30 км/ч), что характерно для московских пробок. При критическом приближении к впереди стоящему автомобилю, специальный датчик подает сигнал тормозной системе, которая останавливает катящийся автомобиль.