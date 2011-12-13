Мороз не задержится на Среднем Урале
13 декабря 2011, 14:35ОбществоОльга
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В ближайшее время погода в Нижнем Тагиле улучшится. Через два дня снова ожидается потепление.
В ночь на 14 декабря 2011 года будет минус 17-19 градусов, в полденьсреды —10-12 ниже нуля. В ночь на 15 декабря столбики термометровпокажут 16 градусов мороза. Днем в четверг потеплеет до минус 8-10. Впятницу синоптики обещают 7 градусов ниже нуля, в уик-энд — минус 5-6.
Как сообщили «Уралинформбюро» в Свердловском гидрометцентре, осадков в ближайшую неделю не предвидится.
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