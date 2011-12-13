Мороз не задержится на Среднем Урале

В ночь на 14 декабря 2011 года будет минус 17-19 градусов, в полденьсреды —10-12 ниже нуля. В ночь на 15 декабря столбики термометровпокажут 16 градусов мороза. Днем в четверг потеплеет до минус 8-10. Впятницу синоптики обещают 7 градусов ниже нуля, в уик-энд — минус 5-6.