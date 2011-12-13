Навальный и Яшин ищут справедливости в суде Страсбурга

Адвокат Алексея Навального и оппозиционера Ильи Яшина, задержанного 5 декабря на первом митинге на Чистых прудах, сообщила агенству РАПСИ, что защита будет обжаловать те 15 суток ареста за неповиновение полиции в Европейском суде по правам человека.

Мы подали жалобу в ЕСПЧ. Она касается нарушений ряда статей Европейской конвенции, включая условия содержания, в которых Яшин и Навальный были в течение суток, незаконного ареста, а также нарушения права на свободу выражения мнения, -- рассказывает Ольга Михайлова, адвокат Алексея Навального.

Еще один защитник оппозиционеров Дмитрий Волов в своем блоге более подробно раскрыл претензии оппозиционеров к действиям властей. Он отмечает, что Навального и Яшина задержали без объяснения причин, к ним не были допущены адвокаты, личные вещи были изъяты, в отделе полиции Китай-город, куда активистов доставили только спустя шесть часов после задержания. Также им не предоставили даже самого элементарного набора - спального места, еды и воды.

Кроме того, задержанные имеют претензии к тому, как шло судебное разбирательству: видеоматериалы, сделанные на площади в момент задержания, которые могли бы пролить свет, виновны или невиновны оппозиционеры, судьи приобщить к делу отказались.

Жалоба арестованных сформулировали и отправили в Страсбург экстренным факсом, продублировали «Почтой России». Адвокаты надеются, что ЕСПЧ рассмотрят заявление в приоритетном порядке.

Также обращение в Страсбургский суд готовят и адвокаты координатора организации «Левый фронт» Сергея Удальцова, которого задержали еще по пути на митинг. Об этом «Эху Москвы» сообщила его адвокат Виолетта Волкова.

Напомним, на следующий день после выборов в Госдуму на Чистопрудном бульваре прошел санкционированный митинг, по сообщениям ГУВД, собрались около 2 тысяч человек. Полиция начала задерживать митингующих, когда те перекрыли одну из улиц и колонной двинулись в сторону Лубянской площади.