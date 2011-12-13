Новый Lotus Esprit станет гибридным

Кроме того, по словам Бахара, у каждой новой модели Lotus, в том числе и у суперкара Esprit, появится «заряженный» вариант.

«У таких автомобилей не будет гибридных силовых установок. Их двигатель будет мощнее, но динамические характеристики этих машин станут лучше в основном за счет существенного снижения массы. Спортивные модификации каждой модели будут исключительно «драйверскими» автомобилями. В них не будет ничего лишнего, а в конструкции планируется использовать такие материалы, как карбон», – заявил глава «Лотуса».

Как сообщалось ранее, компания Lotus рассчитывает сделать «заряженный» Esprit самым быстрым суперкаром, когда-либо разработанным в Великобритании. Ожидается, что такая машина получит 620-сильную 4,8-литровую «восьмерку» и семиступенчатую роботизированную коробку передач с двумя сцеплениями. Предполагается, что с нуля до 96 километров в час облегченный «Эсприт» сможет разгоняться менее чем за три секунды. Максимальная скорость автомобиля составит около 340 километров в час.