ОЭСР рекомендует уравнять пенсионный возраст мужчин и женщин

«Мы рекомендуем, и сейчас в мире такая тенденция, что устанавливается одинаковый пенсионный возраст у мужчин и женщин», — сказал он, отметив, что в России в настоящее время женщины уходят на пенсию в 55 лет, мужчины — в 60 лет, но у женщин продолжительность жизни больше, в чем ОЭСР видит некоторое несоответствие.