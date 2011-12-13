ОЭСР рекомендует уравнять пенсионный возраст мужчин и женщин
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) рекомендует уравнять пенсионный возраст для мужчин и женщин в России и увязать его с продолжительностью жизни
Об этом заявил генеральный секретарь ОЭСР Анхель Гурриа, представляя в Москве экономический обзор ОЭСР по России, сообщает РИА Новости.
«Мы рекомендуем, и сейчас в мире такая тенденция, что устанавливается одинаковый пенсионный возраст у мужчин и женщин», — сказал он, отметив, что в России в настоящее время женщины уходят на пенсию в 55 лет, мужчины — в 60 лет, но у женщин продолжительность жизни больше, в чем ОЭСР видит некоторое несоответствие.
«Давайте увяжем пенсионный возраст с периодом дожития», — сказал генсек ОЭСР.
По его словам, в российской пенсионной системе существует значительный дисбаланс — пенсионные расходы повысились, а отчисления в пенсионные фонды — нет.
Комментируя предложение ОЭСР, минздравсоцразвития предлагает установить вРоссии трудовой стаж для получения максимального размера государственной пенсии по старости для женщин — 40 лет, а для мужчин — 45 лет, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе ведомства.